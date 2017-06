Zwei Schüttorfer haben sich am Sonntag am Quendorfer See in Schüttorf geprügelt. Ein Mann wurde dabei verletzt. Nun gibt es zwei Versionen der Geschichte, die Polizei sucht Zeugen, um den Fall zu klären.

Männer schlagen sich am Quendorfer See

gn Quendorf. Zwei Männer haben sich am Sonntag zwischen 19 und 19.30 Uhr am Quendorfer See in Schüttorf geschlagen. Dabei wurde ein 28-jähriger Mann derart verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Prügelei: „Zunächst wurden die Personalien mehrerer Personen festgestellt, die das Geschehen zunächst übereinstimmend schilderten. Mittlerweile beschuldigen sich die Streitenden jedoch gegenseitig, den jeweils anderen angegriffen zu haben“, berichtet die Polizei. Die Beamten suchen unabhängige Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Klärung des Geschehens beitragen können. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter Telefon 05922 9800 entgegen.