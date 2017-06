„Ohne Grenzen / Zonder grenzen“ heißt die Sendereihe, die sich dem Leben in der deutsch-niederländischen Grenzregion widmet und am 7. Juni 2017 um 18.30 Uhr im Kabelfernsehprogramm von ev1.tv Premiere feiert.

Gibt es etwas, was Sie schon immer über unsere Nachbarn, die Niederländer wissen wollten? Die deutsche Anika und der niederländische Wolter begeben sich jede Folge auf die Reise ins Nachbarland und begeben sich auf die Suche nach Antworten.

Käse und Fahrräder dafür stehen die Niederlande; die Deutschen sind humorlos und essen viel Fleisch. Klischees wie diese hinterfragt der Fernsehsender ev1.tv in seinem neuen Nagazin, das hier komplett zu sehen ist.

