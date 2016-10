dpa Mainz. In der Fußball-Bundesliga hat Mainz 05 den ersten Heimsieg der Saison gefeiert. Die Mainzer besiegten Darmstadt 98 mit 2:1 und sind nun Tabellensiebter. Pablo De Blasis und Yunus Malli per Foulelfmeter erzielten die Tore für die Mainzer. Jérôme Gondorf gelang in der Nachspielzeit per Elfmeter nur noch der Anschlusstreffer. Darmstadt bleibt damit auswärts punktlos und liegt auf Rang 15.