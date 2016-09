Maklerkompetenz in der Grafschaft

Seit Kurzem begrüßt Georg H. Pauling, Geschäftsstellenleiter des Von-Poll-Immobilien-Shops in der Grafschaft Bentheim, seine Kunden in neuen, hellen und modernen Räumen in der Bentheimer Straße 9 in Nordhorn.

gn Nordhorn. Der zertifizierte Immobilienmakler IHK berät Eigentümer und Interessenten von dort aus bei der Vermittlung von wertstabilen Wohn- und Geschäftsimmobilien in bevorzugten Lagen und hat sich vorgenommen, die Marke des traditionsbewussten Maklerhauses in der Region weiter zu stärken. Pauling stammt in vierter Generation aus der Grafschaft Bentheim und ist vor Ort sehr gut vernetzt. Den regionalen Markt kennt er bestens.

Sein Immobilienshop befindet sich heute an gleicher Stelle, an der schon sein Großvater vor 100 Jahren beruflich tätig war. Im Laufe seiner Karriere hat der gelernte Kaufmann umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Coaching erworben. Professionalität und Engagement für die Kunden gehören für Pauling zu den wichtigsten Eigenschaften eines Maklers - davon werden auch die Eigentümer und Suchkunden in der Region profitieren. In seiner raren Freizeit befasst sich Pauling gern mit Kunst- und Architekturgeschichte sowie Fotografie.

Pauling sieht großes Potenzial in der Region: „Der Immobilienmarkt in der Grafschaft Bentheim expandiert, die niedersächsische Landesregierung erwartet hier ein überdurchschnittliches Wachstum der Einwohnerzahl. Angesiedelt in der Region sind unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistungen, Logistik, Stahlbau oder Textil. Es bestehen enge Verbindungen zu den benachbarten Niederlanden, rund 20 Prozent unserer Kunden kommen von dort. Der Norden der Grafschaft ist geprägt von weiter Natur und Landwirtschaft – dort sind unter anderem Reiterhöfe sehr gefragt.“

Pauling konzentriert sich bei der Vermittlung vor allem auf Ein- und Zweifamilienhäuser, ebenso auf Grundstücke und Wohnanlagen. Als geprüfter freier Sachverständiger für Immobilienbewertung (PersCert®) bietet er auch gern die kostenfreie Einschätzung des aktuellen Marktpreises an.