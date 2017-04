Malala Yousafzai zur jüngsten UN-Friedensbotschafterin gekürt

dpa New York. Die Kinderrechtsaktivistin und Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai ist zur jüngsten UN-Friedensbotschafterin aller Zeiten ernannt worden. „Wenn wir Mädchen Bildung geben, verändern wir ihre Gemeinschaft und die ganze Gesellschaft“, sagte Yousafzai bei der feierlichen Veranstaltung im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. „Ich habe Hoffnung und mache allen jungen Mädchen da draußen Mut: Ihr müsst aufstehen und an euch glauben. Wenn ihr eine strahlende Zukunft haben wollt, müsst ihr jetzt an die Arbeit gehen.“