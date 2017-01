Mann an Silvester von drei Unbekannten überfallen

Drei Männer haben in der Nacht des Jahreswechsels einen 31-Jährigen in Nordhorn überfallen und ausgeraubt. Dabei bedrohten sie ihr Opfer mit einem Messer.

gn Nordhorn. Der Raubüberfall ereignete sich in der Nacht von Silvester auf Neujahr zwischen 2.00 und 3.00 Uhr an der Denekamper Straße in Nordhorn, teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. Drei bislang unbekannte Täter forderten von einem 31-jährigen Mann, dass er ihnen seine Geldbörse gibt.

„Einer der Täter bedrohte das Opfer mit einem Messer“, sagte ein Polizeisprecher. Der bedrohte Mann gab dem Täter mit dem Messer seine Geldbörse. Der Täter nahm das Geld heraus und gab dem Überfallenen das Portemonnaie zurück. Anschließend flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung. Die Täter entkamen. Verletzt wurde niemand.

Täterbeschreibung

Der Täter mit dem Messer war etwa 1,80 Meter groß und hatte das Gesicht mit einem dunklen Tuch oder Schal vermummt. Er trug weiße Sportschuhe, eine dunkle Hose und eine Jacke mit Kapuze, die über den Kopf gezogen war. Der zweite Täter war etwa 1,70 Meter und der dritte etwa 1,90 Meter groß. Beide waren ebenfalls mit einem dunklen Schal vermummt und dunkel gekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Ob ein Zusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall am Montagabend besteht, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

