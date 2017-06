Mann auf Autobahn 30 mit Kokain erwischt

Die Bundespolizei hat in Gildehaus bei einem Mann eine verhältnismäßig geringe Menge Kokain gefunden.

gn Gildehaus. Drogenfahnder haben Samstagabend einen Drogenschmuggler erwischt, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Der 43-Jährige wollte Kokain aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln. Der bulgarische Staatsangehörige war auf der Autobahn 30 in einem Auto mit dänischer Zulassung unterwegs.

Gegen 19.30 Uhr hielten Bundespolizisten das Auto an der Autobahnausfahrt Gildehaus an. Sie überprüften das Fahrzeug im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung. Bei der Kontrolle entdeckten die Bundespolizisten in einem Versteck des Autos 28 Konsumeinheiten mit insgesamt rund 20 Gramm Kokain.

Verdächtiger wieder freigelassen

Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und für weitere Ermittlungen an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben einen „Straßenhandelspreis“ von rund 1.500 Euro.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die abschließende Sachbearbeitung erfolgt vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn.