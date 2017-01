Mann befriedigt sich im Zug vor 22-Jähriger

gn Bad Bentheim. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagvormittag, 24. Dezember, in einem Zug der Westfalen Bahn auf der Fahrt von Osnabrück-Hauptbahnhof nach Bad Bentheim. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei hat sich zwischen 10.14 Uhr und 11.05 Uhr ein bislang unbekannter Täter vor den Augen einer 22-Jährigen sexuell stimuliert. „Der jungen Frau war von ihrem Sitzplatz aus ein Mann aufgefallen, der auffallend hektisch war und zunächst vor ihrer Sitzgruppe hin und her lief. Schließlich musste sie schockiert ansehen, wie der Mann bei geöffneter Hose sein Glied festhielt und sich selbst befriedigte“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 22-Jährige wechselte darauf sofort auf einen anderen Sitzplatz weiter nach vorne im Zug. In Bad Bentheim angekommen, die Endstation des Zuges, war der Mann offenbar nicht mehr unter den Reisenden. Er dürfte demnach zuvor ausgestiegen sein.

Das Opfer konnte den Exhibitionisten laut Polizeibericht wie folgt beschreiben: etwa 60 Jahre alt; rund 175 Zentimeter groß; weiße, etwas längere, volle Haare; mitteleuropäisches Erscheinungsbild; gepflegte Erscheinung. Er war bekleidet mit: rot-schwarzer Winterjacke, dunkelblauer oder schwarzer Stoffhose.

Die Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim führt in diesem Fall die erforderlichen Ermittlungen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Verdächtigen geben können, sich unter Telefon 05924 78920 zu melden.