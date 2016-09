Mann greift 16-Jährige nachts auf der Blanke an

Mehr aus diesem Ressort

Während des Straßenkulturfestes am Wochenende, 3. und 4. September, fahren die Stadtbusse in Nordhorn jeweils ab 12 Uhr eine Umleitung. Die Nordhorner Innenstadt wird nicht bedient. mehr...

Zwei Ladendiebe haben am Dienstag mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft an der Firnhaberstraße in Nordhorn mitgehen lassen. Sie sind flüchtig. Drei Männer konnten in einem weiteren Fall hingegen geschnappt werden. mehr...