Mann greift Frau nach Party an

gn Nordhorn. Bereits am Sonntag, 21. Mai, gegen 2 Uhr kam es an der Bentheimer Straße in Nordhorn in Höhe der Zufahrt zum Freibad zu einer Auseinandersetzung zwischen einer jungen Frau und einem jungen Mann, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beide Personen hatten zuvor den „Schlagerwahnsinn“ auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn besucht. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Mann die Frau zu Boden gestoßen und an den Haaren gezogen haben.

Nach Angaben der Frau kamen vier bis fünf Jugendliche vorbei und auch ein Autofahrer hielt an. Die Jugendlichen sollen den Angreifer zurückgehalten haben. Der Autofahrer hat die junge Frau dann nach Hause gefahren.

Die Jugendlichen und der Autofahrer, sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Nummer 05921 3090 zu melden.

