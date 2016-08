Ein Mann ist am Sonnabend in Nordhorn Opfer eines Raubüberfalls geworden. Vier Unbekannte schlugen ihn brutal zusammen.

Mann in Nordhorn krankenhausreif geschlagen

gn Nordhorn. Die Tat ereignete sich am Sonnabend, den 20. August, im Nordhorner Heideweg gegen 23 Uhr, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Mann war dort mit dem Fahrrad unterwegs. Im Bereich des Bahnüberganges wurde der Mann von vier Personen zum Anhalten gezwungen. Sie forderten ihn in gebrochenem Deutsch auf, Geld und Handy herauszugeben.

Dann schlugen die vier Männer auf das Opfer ein und ließen auch nicht von ihm ab, als er am Boden lag. Da das Opfer weder Geld noch ein Handy dabei hatte, konnten die Täter keine Beute machen. Sie entkamen unerkannt. „Das Raubopfer musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.