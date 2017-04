Mann in USA zeigt Mordvideo auf Facebook

dpa Washington. Das Video eines selbst verübten Mordes soll ein Mann im US-Bundesstaat Ohio auf Facebook veröffentlicht haben. Nun sucht ihn die Polizei. Die Behörden in Cleveland stellten nach eigenen Angaben in der Nacht einen Haftbefehl aus. Demnach soll der Verdächtige einen 74-Jährigen getötet und die Tat in dem sozialen Netzwerk übertragen haben. Anders als die Polizei zunächst mitgeteilt hatte, soll es sich nicht um ein Live-Video gehandelt haben. Die Aufnahmen seien nach der Tat hochgeladen worden, berichteten Medien.