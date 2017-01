Mann mit Heroin im Wert von 50.000 Euro erwischt

Mehr aus diesem Ressort

Die Bad Bentheimer SPD will mit ihrer Fraktion Bürgermeister Volker Pannen unterstützen, die Stadtentwicklung voranzutreiben. Den Umbau des Hauses an der Ochtruper Straße 40 hält die Partei trotz Kritik für sinnvoll. mehr...

Polizeikontrolle in Bad Bentheim: Eine Mutter eines 26-jährigen Mannes musste eine Geldstrafe zahlen. So bewahrte sie ihren erwachsenen Sohn vor einem Gefängnisaufenthalt. mehr...

Bei den Arbeiten an der Napoleonbrücke am Ohner Diek in Suddendorf ist ein steinerner Löwenkopf gefunden worden. Er hatte jahrzehntelang verkehrt herum in der Brücke geschlummert und gibt den Zuständigen nun Rätsel auf. mehr...