Mann nach Mord in Lingen verhaftet

Ein 43-Jähriger soll einen 39-Jährigen am Sonnabend in Lingen mit einem Messer ermordet haben. Gegen den Tatverdächtigen ist ein Haftbefehl erlassen worden.

gn Lingen. Der 43-Jährige steht unter dem dringenden Tatverdacht, in den frühen Morgenstunden des Sonnabends einen 39 Jahre alten Bekannten, mit dem er über längere Zeit erhebliche Mengen Alkohol konsumiert hatte, nach einem Streit heimtückisch mit einem Messer getötet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Dienstag mit. Der Tatverdächtige hat sich am Samstagvormittag der Polizei in Lingen gestellt.

Dort gab er an, seinen Freund getötet zu haben. Die Polizei überprüfte die Wohnung und fand dort einen Toten vor, der leblos auf dem Sofa saß. Polizeibeamte und Rechtsmediziner sicherten unverzüglich Spuren in der Wohnung. „Nach dem Ergebnis der Obduktion in der Rechtsmedizin in Oldenburg ist der Mann verblutet“, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer.

Das Amtsgericht Lingen hat am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einen Haftbefehl gegen den 43 Jahre alten Mann aus Lingen wegen Mordes erlassen. Vor dem Haftrichter machte der Beschuldigte keine Angaben zum Tathergang. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.