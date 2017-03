Mann schlägt mit Kopf Polizeiwagen-Scheibe ein

Dieser Mann sah anscheinend rot: Ein 41-Jähriger hat am Mittwochabend mit seinem Kopf die Windschutzscheibe eines Polizeiwagens in Lingen zerstört.

gn Lingen. Die Polizei hat einen 41-Jährigen am Mittwoch gegen 23.00 Uhr nach einer Bedrohung Am Markt in Lingen in Gewahrsam genommen. Doch bei Durchsuchung des Mannes am Streifenwagen wurde er nach Angaben der Polizei plötzlich gewalttätig.

Er schlug mehrfach mit seinem Kopf in die Windschutzscheibe des Streifenwagens, die dabei zersplitterte. Der Mann wurde von den Beamten zur Dienststelle gebracht und dort in Polizeigewahrsam genommen.