Mann zündet sich mitten in Osnabrück selbst an

sb Osnabrück. Die Feuerwehr Osnabrück wurde gegen 17.45 Uhr samt Rettungsdienst in die Innenstadt gerufen. Dort stand ein Mann vollständig in Flammen. „Als die ersten Kräfte 60 Sekunden nach dem Notruf eintrafen, war die Person bereits lebensgefährlich verletzt, wurde von uns rettungsdienstlich versorgt und zur weitergehenden Behandlung ins Krankenhaus transportiert, von wo aus eine Verlegung mit Hubschrauber in ein Verbrennungszentrum erfolgen wird“, teilte die Feuerwehr mit.

Wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet, soll es sich um eine Beziehungstat handeln. Der 52 Jahre alte Mann habe sich in der Nähe des Theaters am Domhof mit Benzin übergossen und dann vor einem Eiscafé angezündet, in dem seine Ex-Frau gesessen habe. Passanten und Gäste des Cafés hätten den brennenden Mann löschen können.

Über mögliche Selbsttötungen berichten die GN in der Regel nicht. Dabei orientieren wir uns am Pressekodex: „Die Berichterstattung über Selbsttötung gebietet Zurückhaltung. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen, die Veröffentlichung von Fotos und die Schilderung näherer Begleitumstände.“ Eine Ausnahme ist beispielsweise dann zu rechtfertigen, wenn es sich um einen Vorfall der Zeitgeschichte von öffentlichem Interesse handelt. Die erhöhte Nachahmerquote nach Berichten über Selbsttötungen ist ein weiterer Grund für unsere Zurückhaltung.

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter den kostenlosen Telefonnummern 0800 1110111 und 0800 1110222 erhalten Sie anonym Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.