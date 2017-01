„Manni“ muss seine Damen verlassen

Neuenhaus. Ein Anruf bei Gerwin Rottmann und seiner Lebensgefährtin brachte da schnell ein wenig mehr Klarheit: Es handelte sich bei dem zum Verkauf stehenden Alpaka-Hengst nicht – wie man leicht vermuten könnte – um ein überdrüssig gewordenes Haustier. Das Gegenteil ist der Fall.

„Wir haben bis 2014 ein älteres Pferd besessen und ihm quasi das Gnadenbrot gegeben“, erzählt Heike Meyer, die frühmorgens in ihrer Nachbarschaft als GN-Zustellerin unterwegs ist. Danach hätten sie, ihr Partner und Töchterchen Emily „mal etwas anderes“ gewollt und wurden 2015 bei einem Züchter in Ringe fündig. Dort erwarben die beiden Neuenhauser den mittlerweile siebenjährigen Alpaka-Hengst „Manni“. Die beiden jungen Alpaka-Stuten „Isabella“ und „Lola“ leben erst seit einigen Monaten auf dem Hof am Roadiek – kurz vor der Grenze zu Bimolten – gemeinsam mit vier Ziegen und einem Ziegenbock.

Da die beiden Stuten „Isabella“ und „Lola“ höchstwahrscheinlich tragend sind, musste Alpaka-Hengst „Manni“ vorläufig in einem separaten Gehege untergebracht werden. „Die Gefahr wurde einfach zu groß, dass ,Manni‘ die beiden Stuten decken würde. Bei Alpakas kann es jedoch sein, dass tragende Tiere dann ihren Embryo bewusst abstoßen“, erklärt Gerwin Rottmann, der sich beruflich mit ganz anderen Problemstellungen auseinandersetzen muss. Er ist bei einem Niedergrafschafter Abbruchunternehmen beschäftigt. „Wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, wenn wir ,Manni‘ in tierliebe Hände abgeben und haben die Kleinanzeige in den GN zwei Mal geschaltet“, sagt Gerwin Rottmann.

Der Erfolg der Zeitungsinserate ließ nicht lange auf sich warten: Am Freitagnachmittag klingelte ein Interessent aus Isterberg bei der Familie Rottmann an der Tür, nahm „Manni“ zunächst in Augenschein und dann auch gleich in seinem Tiertransporter mit nach Hause. Da blieb für ein aktuelles GN-Foto keine Zeit mehr – zum Glück konnte Heike Meyer noch mit dem Papierabzug eines etwas älteren Bildes von „Manni“ dienen.