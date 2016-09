Marlena Brenner feiert doppelt bei der EM

Die Gespannfahrerin aus Schüttorf setzte sich bei den kontinentalen Titelkämpfen in der Einzel- und in der Mannschaftswertung durch. Den Grundstein für den Erfolg legte sie mit einer starken Dressurleistung.

Schildau. Die Schüttorferin Marlena Brenner hat sich bei der Europameisterschaft der jungen Gespannfahrer im sächsischen Schildau die Titel in der Einzel- und Mannschaftswertung gesichert. Bei den erstmals in Deutschland ausgetragenen kontinentalen Meisterschaften dominierte die mittlerweile für den RFV Rastede startende Grafschafterin bereits mit der ersten Teilprüfung Dressur.

Bei der ersten Jugend-Europameisterschaft im Gespannfahren in Deutschland überragte Marlena Brenner alle. Die junge Fahrerin wurde im Juli bereits deutsche Jugendmeisterinnen in Syke-Okel. Nun krönte sie ihre erfolgreiche Saison auch mit den EM-Einzeltitel in der Altersklasse U 21. Brenner fuhr in der Konkurrenz der Einspänner mit ihrem erfahrenen 19-jährigen Pony „Leonardo“.

Die gebürtige Schüttorferin, die bis zur letzten Saison noch für den RFV Samern an den Start gegangen war, dominierte ihre Konkurrenz deutlich: Mit Platz eins in der Dressur, Platz drei im Marathon und Platz vier im Kegelfahren hatte die 21-jährige Gespannfahrerin am Ende 10,42 Punkte Vorsprung vor dem Silbermedaillengewinner David Palkovics aus Ungarn. Bronze holte sich die Schwedin Linnea Kristiansen. Das großartige Sportwochenende wurde mit dem Mannschaftstitel und der damit verbundenen Goldmedaille gekrönt.