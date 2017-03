Marten Berger will ab Mai Musikerstimmen aufnehmen

Bad Bentheim. Hinter Marten Berger liegen spannende Monate. Dabei hat das große Abenteuer des Bad Bentheimers noch gar nicht begonnen. Der Zeitplan für seinen Traum steht jetzt aber fest: Am 12. Mai wird sich der Musikproduzent mit seinem zum Tonstudio umgebauten VW-Bulli auf den Weg machen, um in 30 europäischen Ländern die besten Straßenmusiker zu finden und mit ihnen Musik aufzunehmen. Ob sein Projekt „Smells Like Van Spirit“ in der Praxis überhaupt funktioniert, hat er im vergangenen Jahr intensiv ausgetestet. Nach dem Umbau des Bullis und mehreren hundert Testkilometern ist Berger ab dem Sommer in Schweden, England, Schottland, Irland, Frankreich, den Niederlanden und natürlich Deutschland unterwegs gewesen. „Einerseits musste ich natürlich gucken, wie es sich in einem fahrenden Musikstudio so lebt, wie die Energieversorgung funktioniert, wo man duscht, schläft, aufnimmt“, sagt Berger, der aber noch vor einer anderen Herausforderung stand. Schließlich musste er auch noch auf wildfremde Straßenmusiker zugehen und sie fragen, ob sie Lust hätten, in seinem fahrenden Tonstudio ein paar ihrer Songs aufzunehmen.

Die Erfahrungen, die er bei der Generalprobe gemacht hat, haben ihn noch mehr darin bestärkt, seine Idee umzusetzen. „Ich habe wundervolle und talentierte Musiker getroffen und sie zum Van eingeladen. Dabei sind tolle authentische Aufnahmen entstanden“, freut sich Berger, der darüber hinaus auch noch tiefe Einblicke in die unterschiedlichen Lebensgeschichten der Musiker erhielt. Und auch das Reisen mit dem Bulli, der älter ist als er selbst, hat gut funktioniert. Zwar musste er auf seinen Fahrten mehrere kurze „Überhitzungspausen“ einlegen, Zeit spielte für ihn aber sowieso keine große Rolle. Denn das ganze Leben im Bulli war für ihn eine Art Entschleunigung. Ob Essen kochen, Wäsche waschen oder stundenlanges Reisen – alles dauerte etwas länger als gewohnt. „Man kann auch einen Stau gelassen nehmen, da man sein Wohnzimmer ja sowie dabei hat“, berichtet Berger.

Die Freiheit, sein Projekt in mehreren Ländern auszuprobieren, gab ihm ein „Pfad.finder“-Stipedium der Universität Witten-Herdecke, bei dem er sich im vergangenen Jahr gegen mehrere Projektideen durchsetzte. Auf finanzielle Unterstützung ist der Obergrafschafter auch jetzt wieder angewiesen. Für die Finanzierung seiner großen Musik-Reise hat er eine Crowdfunding-Kampagne im Internet gestartet. „Ich benötige noch eine Menge Diesel, Park- und Fährentickets sowie Audio- und Video-Equipment, um das Abenteuer vernünftig dokumentieren zu können“, sagt der 24-Jährige, der die Vielfalt der europäischen Straßenmusik auch als Album herausbringen möchte. Sein Ziel ist es, von Unterstützern und Sponsoren 15.000 Euro einzusammeln. Für kleine Spenden gibt es als Dankeschön selbst gebrautes Bier oder Umhängetaschen im „Smells Like Van Spirit“-Design oder auch den eigenen Namen auf dem Bulli. Für größere Spenden reichen die individuellen Belohnungen von einem Bulli-Picknik bis dahin, Berger für mehrere Tage bei seiner Reise durch Europa zu begleiten.

Völkerverbindende Macht der Musik

Der Auftakt verlief schon einmal sehr vielversprechend. Nach dem Startschuss am vergangenen Donnerstag mit einem Konzertabend in Enschede hatte die Unterstützer-Kampagne bis Montagnachmittag bereits 1.500 Euro eingebracht. Das Crowdfunding-Finale soll am 1. April auf dem „Booster“-Festival in Enschede gefeiert werden. Rund sechs Wochen später will Berger dann starten. Sein Plan ist es, nach mehreren Ländern im westlichen Europa im Hochsommer nach Skandinavien aufzubrechen. Anschließend steht im Herbst Ost-Europa auf seiner Reiseroute. Im Winter will er dann der Sonne Richtung Süden folgen. „Mein Plan ist es, in diesem Jahr mindestens 15 EU-Länder zu schaffen. Abhängig von den Projekt-Spenden. Jeder Euro deckt ein paar Kilometer ab“, sagt der Bad Bentheimer, für den sein Projekt sogar noch an Aktualität gewonnen hat. „Die völkerverbindende Macht der Musik war vielleicht noch nie so wichtig wie heute“, stellt er mit Blick auf die politische Weltlage fest.

An seiner Mission will er auch alle Interessierten hautnah teilhaben lassen. Ob Facebook, Instagram, Twitter oder Youtube – Berger ist mit seiner Musik-Reise auf allen beliebten Social-Media-Kanälen unterwegs. Das soll aber keine einseitige Kommunikation werden. „Um wirklich die besten Straßenmusiker eines Landes zu finden, bin ich auch vor Ort auf Hilfe angewiesen“, betont der Musikliebhaber auf europäischer Mission. Auch das funktioniert: Die ersten Tipps sind auf seiner Facebook-Seite bereits eingegangen.

Hierüber kann gespendet werden.