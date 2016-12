Matthiasstift mit Ausbauplan ins neue Jahr

Sollten die Überlegungen in Bezug auf das Herrenhaus realisiert werden, müssen deutliche Brandschutzauflagen beachtet werden. „Diese Maßnahmen wurden inzwischen mit der Brandschutzprüferin des Landkreises Grafschaft Bentheim abgestimmt“, heißt es in einer Mitteilung des Matthiasstiftes an die Mitglieder der Kirchengemeinden in Wietmarschen und Lohne.

Über den Umbau im Obergeschoss hinaus, sollen im Dachgeschoss zwei weitere Apartments eingerichtet werden, um die bestehende Wohngemeinschaft in einem angrenzenden Gebäude von zehn auf zwölf Apartments zu erweitern. In einem weiteren Teil des Dachgeschosses könnten dann noch drei Zweizimmerwohnungen, die auch für Ehepaare geeignet sind, entstehen. Auch für die Bewohner dieser Wohnungen wäre das Pflegeangebot des Hauses abrufbar.

Das Matthiasstift in Wietmarschen hat sich in den vergangenen drei Jahren einzigartig entwickelt. Der ehrenamtliche Geschäftsführer Alfons Eling berichtet nicht ohne Stolz von „hervorragenden“ Belegungszahlen.

Mehr aus diesem Ressort

Video: Heideschlößchen in Itterbeck macht dicht  Das Restaurant Heideschlößchen der Familie Roolfs ist seit über 120 Jahren eine Institution in Itterbeck. Zum Ende des Jahres landet das letzte Schnitzel in der Pfanne. Die Betreiber verabschieden sich in den Ruhestand. mehr...

Feuer in Uelsen: Kein Hinweis auf Fremdverschulden Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen einen Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber an der Itterbecker Straße in Uelsen gelöscht. Es gab keine Verletzten. Die Polizei sieht bislang keinen Hinweis auf Fremdverschulden. mehr...

Silberhochzeit mit Rollator statt Rollstuhl Bewegende Momente: Am Tag seiner Silberhochzeit braucht der nach einem Unfall querschnittsgelähmte Josef Doleski aus Wietmarschen beim Einzug in die Kirche keinen Rollstuhl. Seine Therapie macht beachtliche Fortschritte. mehr...