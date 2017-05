Mattis warnt vor einer Eskalation der Nordkorea-Krise

Bild 1 / 2 US-Verteidigungsminister James Mattis spricht im Pentagon in Washington zu Journalisten. Foto: Jacquelyn Martin

Der Flugzeugträger „USS Ronald Reagan“ ist zu Patrouillenfahrten in die Gewässer nahe der koreanischen Halbinsel aufgebrochen. Foto: Yonhap/Archiv

US-Verteidigungsminister James Mattis hat mit deutlichen Worten vor einer Eskalation der Nordkorea-Krise gewarnt. „Wenn es auf eine militärische Lösung hinausliefe, wäre das in einem unglaublichen Maße tragisch“, sagte Mattis am Freitag in Washington.