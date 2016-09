McAllister: AfD „die kalte Schulter zeigen“

Mit ihrem Landesvorsitzenden, dem Europaparlamentarier David McAllister ist die Grafschafter CDU am Donnerstagnachmittag vor den Vechtearkaden in Nordhorn in ihre „heiße Wahlkampfphase“ gestartet.

Nordhorn. In einer 45-minütigen Rede gab McAllister nicht nur Einblicke in seine Arbeit in der EU als Berichterstatter für die Balkanstaaten und Berichterstatter seiner Fraktion zum Brexit, er forderte vor allem dazu auf, anzuerkennen, was die EU für Europa bedeutet. „Wir wissen jetzt erst, was es heißt, in einem friedlichen und vereinten Europa zu leben“, so der CDU-Politiker. Offene Grenzen, eine gemeinsame Wirtschaft oder Arbeitnehmerfreizügigkeit seien über Jahrzehnte erarbeitete Errungenschaften, deren Wert sich jetzt, nach dem Brexit-Referendum in Großbritannien, deutlich abhebe. Bei einem Besuch in Gibraltar habe er erfahren, welche Sorgen das Land bereits jetzt umtreiben. Gibraltar zählt zu Großbritannien, liegt aber an der Südspitze Spaniens. Wenn Spanien die Grenze zumacht, würde Gibraltar in große wirtschaftliche Not geraten.

McAllister war von Gibraltar aus direkt in die Grafschaft gekommen, um auf einer Bühne vor den Vechtearkaden in Nordhorn Wahlkampf für die CDU zu machen. Rund 60 Zuhörer hatten sich dort eingefunden und ein Protestpfeifer, der als sprichwörtliche „Randfigur mit Trillerpfeife“ einen nicht zuzuordnenden Protest kundtat.

Die Landespolitik und die aus seiner Sicht hervorragende Politik der Grafschafter CDU waren weitere Themen, die McAllister bereitwillig aufgriff. Er rief dazu auf, der AfD „die kalte Schulter zu zeigen“. Sie biete keine konstruktiven kommunalpolitischen Themen an, sondern setze allein auf Hetzbotschaften und Protest. Hoch lobte McAllister das ehrenamtliche Engagement von Bürgern und Bürgerinnen in der CDU-Kommunalpolitik. 20.000 Kandidaturen seien für diese Wahlen in Niedersachsen aufgestellt worden, dahinter stünden 15.000 bis 17.000 Männer und Frauen. „Wir sind mit Abstand die stärkste Kraft in Niedersachsen. Wir haben bereits mehr als doppelt so viele Kandidaten, wie die Grünen im ganzen Land Mitglieder haben, freute sich McAllister. Diesen Umstand wolle man nutzen, um über die Rathäuser auch die Verantwortung auf Landesebene zurückzugewinnen.