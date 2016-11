McLaren wird von Interimskomitee geführt

Mehr aus diesem Ressort

Die US-Fußballnationalmannschaft kassiert beim 0:4 in Costa Rica die höchste Qualifikations-Niederlage seit 1957. Trainer Jürgen Klinsmann bekommt von Verbandspräsident Sunil Gulati kaum noch Rückendeckung. mehr...

Während Brasilien praktisch für die WM 2018 in Russland planen kann, schafft auch Argentinien den erhofften Befreiungsschlag. Matchwinner war einmal mehr Lionel Messi. Und Bayern München muss sich um seinen chilenischen Mittelfeldstar Arturo Vidal sorgen. mehr...

Der Weltmeister hält Kurs auf Russland. Das 0:0 in Italien passt ins positive Bild: Eine junge Spieler-Generation hat für reichlich Belebung im Kader von Joachim Löw gesorgt. Der Bundestrainer kann schon mal seine WM-Pläne vorantreiben. mehr...

Mit dem starken Dennis Schröder haben die Atlanta Hawks ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ausgebaut. Der deutsche Spielmacher hatte als Top-Scorer mit 18 Punkten beim 93:90 (49:43) bei den Miami Heat großen Anteil am fünften Erfolg in Folge. mehr...