Mechatroniker erhalten Gesellenbriefe

Die Gesellenbriefe haben 41 Land- und Baumaschinen-Mechatroniker in der Lossprechungsfeier entgegen genommen. Fotos: Heinz Krüssel

Lingen. 41 junge Land- und Baumaschinen-Mechatroniker haben bei der traditionellen Lossprechungsfeier der Innung für Land- und Baumaschinentechnik für die Altkreise Lingen und Meppen sowie für die Grafschaft die Gesellenbriefe erhalten und damit ihre Ausbildung offiziell beendet.

Zur Feier im Gasthof Klaas Schaper in Lingen konnte Obermeister Hubert Riepenhausen neben den erfolgreichen Prüfungsteilnehmern auch Eltern, Freunde, Ausbildungsmeister sowie Vertreter der Berufsschulen aus Lingen, Meppen und Nordhorn begrüßen. Dank sagte Riepenhausen den Mitgliedern des Prüfungsausschusses für das ehrenamtliche Engagement.

„Der Mittelstand ist heute mehr denn je auf qualifizierten Berufsnachwuchs angewiesen, um im nationalen und globalen Wettbewerb bestehen zu können“, betonte Riepenhausen. Nur mit Fachkräften, die bereit seien, eigenverantwortlich und flexibel die Herausforderungen des rasanten technologischen Wandels anzunehmen, könnten die Unternehmen die Produktivität steigern und damit Beschäftigungsmöglichkeiten sichern.

„Seien Sie stolz auf den Gesellenbrief und sehen sie diese Auszeichnung als Basis für die weitere berufliche Zukunft an, insbesondere in dieser Region“, machte Oberstudiendirektor Jürgen Korte, Schulleiter der Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung Technik und Gestaltung, den jungen Handwerksgesellen Mut für die Zukunft. Er riet, sich ständig weiterzubilden und weiter zu qualifizieren.

Die frischgebackenen Gesellen haben nach Meinung von Martin Gerenkamp, Erster Kreisrat des Landkreises Emsland, eine entscheidende Hürde für den weiteren Lebens- und Berufsweg genommen. Gerenkamp betonte, dass die erfolgreichen Teilnehmer die beruflichen Herausforderungen künftig mit dem Gefühl begegnen können, dass sie ihr Handwerk „von der Pike auf“ gelernt haben.

Anerkennung zollte der Vertreter des Landkreises Emsland den Ausbildungsbetrieben. Die große Ausbildungsbereitschaft der Handwerksbetriebe sei ein Zeichen dafür, dass man sich verantwortlich fühle für die Qualifikation von Jugendlichen in der Region. Es gebe inzwischen deutlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Das Handwerk merke diese Entwicklung besonders, denn man müsse mittlerweise um Nachwuchskräfte werben.

Aus dem Prüfungsausschuss verabschiedet wurde Studienrat Bernd Harsmann. Fast 15 Jahre habe er als Koordinator die Organisation der verschiedenen Prüfungsteile übernommen, sagte Obermeister Riepenhausen. In dieser Zeit hätten über 460 Auszubildende erfolgreich ihre Abschlussprüfung bestanden.

Abschließend ehrten die Vertreter der Innung den Innungssieger Maik Peterberns, der seine Ausbildung im Betrieb LVD Krone in Spelle absolvierte. Peterberns dankte im Namen der Prüfungsteilnehmer allen an der Ausbildung Beteiligten. Schmunzelnd fügte er das Zitat eines Berufsschullehrers hinzu: „Es macht nichts, wenn man was kann.“