Medien: Russischer Botschafter in Ankara bei Anschlag schwer verletzt

dpa Istanbul. Auf den russischen Botschafter in der Türkei ist ein Anschlag verübt worden. Botschafter Andrej Karlow sei in der Hauptstadt Ankara beim Besuch einer Ausstellung Ziel eines bewaffneten Angriffs geworden, meldet die Nachrichtenagentur Anadolu. Der türkische Staatssender TRT berichtet, der Diplomat sei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Demnach wurden drei Schüsse abgefeuert. Der Zwischenfall könnte ein Rückschlag für die bilateralen Beziehungen sein. Ankara und Moskau hatten sich zuletzt wieder deutlich angenähert, nach einer schweren Krise 2015.