Medien: Trump will Ölmanager Tillerson als Außenminister

dpa New York. Der designierte US-Präsident Donald Trump will nach Informationen mehrerer Medien einen Topmanager aus der Ölindustrie mit Verbindungen zu Russland und Kremlchef Wladimir Putin zum Außenminister machen. Es sei zu erwarten, dass er den Präsidenten und Geschäftsführer des Mineralölkonzerns ExxonMobil, Rex Tillerson, für das Amt nominiere, berichten unter anderem der Sender NBC News, die „Washington Post“ und die „New York Times“. Trump selbst bestätigte die Entscheidung zunächst nicht. Er lobte den 64-Jährigen aber in einem Interview des Senders Fox News in den höchsten Tönen.