Medien: Türkische Soldaten erhalten Asyl in Deutschland

dpa Berlin. Mehrere türkische Soldaten und ihre Familien haben Medienberichten zufolge Asyl in Deutschland erhalten. Wie WDR, NDR und die „Süddeutsche Zeitung“ berichteten, wurden die ersten Anträge auf politisches Asyl türkischer Bürger mit Diplomatenpässen positiv beschieden. Das habe das Bundesinnenministerium bestätigt. Es handele sich auch um Nato-Soldaten, die vor ihrer Entlassung aus der türkischen Armee in Deutschland stationiert waren. Sie besäßen in der Regel einen Diplomatenpass, heißt es in den Berichten.