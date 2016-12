dpa Jakutsk. Mehr als 30 Menschen sind bei einer Bruchlandung im Osten Russlands verletzt worden. 23 von ihnen sind in einem kritischen Zustand. Das Militärflugzeug musste in der Nähe der Ortschaft Tiksi in Sibirien notlanden. Ursache sei möglicherweise ein Problem im System der Treibstoffversorgung gewesen, berichtet die Agentur Interfax unter Berufung auf Behördenkreise. Zunächst hatten Berichte über Tote für Verwirrung gesorgt. Das Militär schickte rund 100 Soldaten zur Unglücksstelle.