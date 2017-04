Mehr Bunte Bentheimer Schweine in Deutschland

Meppen/Nordhorn. Das sind 84 Sauen und sieben Eber mehr als im Jahr 2015. Das in der Ursprungsregion „Swatbunte“ genannte Borstentier ist eine von wenigen alten Schweinerassen, die die Modernisierung der Landwirtschaft bis heute überdauert haben.

Nur das Schwäbisch-Hällische, das Angler Sattelschwein und eben das Bunte Bentheimer Schwein sind noch da. Das Bentheimer Schwein hat seinen Ursprung in der Grafschaft Bentheim, in Wettringen und im Emsland und war vor wenigen Jahrzehnten bereits praktisch schon ausgestorben.

Dass das Bentheimer Schwein überhaupt erhalten blieb, ist Gerhard Schulte-Bernd aus Wengsel in der Grafschaft Bentheim zu verdanken, der es rund 20 Jahre lang als einziger Züchter illegal, weil ohne Zuchterlaubnis, hielt. Das Überleben der wegen ihres fetteren Fleisches als unwirtschaftlich geltenden Bentheimer ausgerechnet im Zentrum der europäischen Schweineproduktion erscheint heute fast wie ein Wunder.

Und doch ist der Bestand dank der Arbeit eines 2004 in Nordhorn gegründeten Erhaltungszuchtvereins seit dem Tiefstand 1987 mit 27 Tieren wieder deutlich größer geworden. Vorsitzender Hubert Wahoff aus Andervenne im Emsland hat nun die Mitgliederversammlung geleitet, die in diesem Jahr in Neu Wulmstorf bei Hamburg stattgefunden hat. Wahoff berichtete den gut 60 Züchtern unter anderem über Messeauftritte in Bremen, Nordhorn, Oldenburg und Frankfurt und einen Wechsel in der Geschäftsstelle des Vereins. In Zukunft will man noch stärker ins Marketing einsteigen und seinen Mitgliedern dafür Werbematerial zur Verfügung stellen.

Besonders froh war Wahoff über die vor zwei Jahren entwickelte Kampagne gegen Trittbrettfahrer, die eindeutige Wirkung zeige. Immer wieder war Fleisch von anderen Rassen als Fleisch vom Bunten Bentheimer Schwein vermarktet worden. Eine gelbe Ohrmarke steht seit zwei Jahren ausschließlich den Züchtern der seltenen Rasse zur Verfügung. Nur sie bürgt für die richtige Herkunft des Fleisches. Insgesamt gibt es bundesweit 176 Züchter des Bentheimer Schweines, davon 95 in Niedersachsen. Fünf dieser Betriebe befinden sich in der Grafschaft Bentheim, zehn im Landkreis Emsland. Einen großen Zuchtbestand gibt es auch in den Niederlanden.

Der Verein zur Erhaltung des Bunten Bentheimer Schweines hat vor einigen Jahren die Führung des Zuchtbuches für die alte Nutztierrasse übernommen und dafür einen weiteren Verein, nämlich die Züchtervereinigung Nordschwein gegründet. Dort werden sämtliche Anpaarungen und Würfe in den Zuchtbetrieben erfasst und Zuchttiere vermittelt.

In beiden Vereinen gibt es Ansprechpartner für sämtliche Regionen Deutschlands. Im Internet sind die Vereine unter www.bunte-bentheimer-schweine.de und www.nordschwein.de zu finden.