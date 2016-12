Mehr Datenklau an Geldautomaten - Schaden aber gesunken

dpa Frankfurt/Main. Der Datenklau an Geldautomaten in Deutschland nimmt wieder zu. Bis einschließlich November manipulierten Kriminelle bundesweit 153 Geldautomaten, um Kartendaten und Geheimnummer von Bankkunden auszuspähen. Der Bruttoschaden durch solche „Skimming“-Angriffe sank jedoch auf das Rekordtief von rund 1,6 Millionen Euro. Das geht aus Zahlen von Euro Kartensysteme in Frankfurt hervor. 2015 gab es 118 Fälle, Schaden: 2,7 Millionen Euro.