Mehr Geld für Soteria-Patienten in Emlichheim

Die Krankenkassen haben ihren Anteil an den Pflegeentgelten für Menschen mit neurologischen Schädigungen in Fachpflegeeinrichtungen deutlich erhöht. Davon profitieren die Patienten des Hauses Soteria in Emlichheim.

Emlichheim. Eine überraschende frohe Botschaft haben vor Kurzem die Bewohner des Hauses Soteria und deren Angehörige bekommen. Unter Beibehaltung des bisherigen bundesweit einzigartigen Entlastungssystems in Niedersachsen, nach dem die Krankenkassen je nach Pflegestufe zwischen 10 und 25 Prozent des jeweiligen Pflegeentgeltes der Einrichtung übernehmen, heben die Kassen ihre Versorgungsaufwendungen für die Versicherten erheblich an. Die Erhöhung kann – im Vergleich zu den bisherigen Kostenbeteiligungen – je nach Pflegestufe bis zu 125 Prozent betragen. Die Neuregelung gilt nur in Niedersachsen. Von ihr profieren nicht die Pflegeeinrichtungen, wohl aber die betroffenen Patienten und die sie unterstützenden Angehörigen.

Damit sind hier die Eigenanteile der Patienten und deren Angehörigen in der Fachpflegeinrichtung in Emlichheim jetzt vergleichbar mit denen in anderen „normalen“ Pflegeeinrichtungen. Erzielt hat diesen Verhandlungserfolg mit den Krankenkassen die Landesarbeitsgemeinschaft Phase F Niedersachsen unter dem Vorsitz von Dirk Wortelen, Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhausvereins Emlichheim, zu dem auch das Haus Soteria für Schwerst-Schädel-Hirn-Geschädigte gehört.

Zu denen, die von der Neuregelung profieren, gehören Elfi Rust und ihr Lebensgefährte Dieter Marzinzick. Vor sechs Jahren ist Elfi Rust im Kopf ein Blutgefäß, das sich zu einem Aneurysma geweitet hatte, geplatzt. Das Krankheitsbild ist sehr selten und kann plötzlich scheinbar kerngesunde Menschen treffen. Die Erstbehandlung erfolgte im Ludmillenstift in Meppen. Dann begann die Suche nach einem Pflegeplatz. „Da fängt man an zu suchen und hat keine Ahnung“, erzählt Dieter Marzinzick.

Hohe finanzielle Belastung

Als Glücksfall erweist sich für Elfi Rust und Dieter Marzinzick der Tipp, es beim Haus Soteria in Emlichheim zu versuchen. „Die Entscheidung war richtig“, berichtet der 68-jährige Rentner über die bisherigen Behandlungserfolge für Elfi Rust. Trotz enormer Fortschritte liegt jedoch noch ein langer Weg vor den beiden Emsländern.

Auf der finanziellen Seite bekommt Elfi Rust jetzt aber eine deutliche Entlastung. Ihr bisheriger Kostenanteil von gut 2000 Euro sinkt um rund 500 Euro auf künftig 1500 Euro. Diese Entlastung wirkt in der Pflegestufe 2, in der Pflegestufe 3 würde die Entlastung sogar 860 Euro betragen.

Geschäftsführer Dirk Wortelen hat ständig mit Menschen mit neurologischen Schädigungen zu tun und er weiß: „Eine finanzielle Belastung bleibt deutlich bestehen. Ziel muss es daher sein, sie weiter zu senken.“ Die Pflegeversicherung, so Wortelen, sei ja eigentlich für ältere Menschen im letzten Lebensabschnitt ins Leben gerufen worden. Doch von neurologischen Schädigungen seien häufig auch deutlich jüngere Menschen betroffen. 30- und 40-Jährige etwa, die das Einkommen ihrer Familien getragen haben. Komme es hier zu Unfall oder Krankheit, seien schnell ganze Familien mit ihrem Einkommen und Wohneigentum betroffen. „Eine Krankheit darf aber nicht Ursache dafür sein, dass Menschen in die Sozialhilfe rutschen“, betont Wortelen.

Zwei Jahre im Wohnmobil gelebt

Elfi Rust muss immer noch die gesamte Rente und einen Teil ihres Angesparten für die Pflege im Haus Soteria aufbringen. Aber aller Voraussicht nach hält der Sparstrumpf durch die mit den Kassen vereinbarte Neuregelung jetzt etwas länger. Doch vor allem zählt für die 65-Jährige und ihren Lebensgefährten, dass bislang im Haus Soteria – trotz halbseitiger Lähmung und Sprachunfähigkeit – große Behandlungserfolge erzielt worden sind.

Dieter Marzinzick trägt im Übrigen sein Möglichstes zur Gesundung von Elfi Rust bei. Die ersten zwei Jahre des Aufenthaltes seiner Partnerin in Emlichheim hat er auf einem nahen Parkplatz im Wohnmobil gelebt. Seit nunmehr vier Jahren hat er in Emlichheim eine Wohnung bezogen. Er muss nur kurz über die Straße wechseln, um nach Möglichkeit bei den Therapien von Elfi Rust dabei zu sein.

Am Wochenende holt der 68-Jährige seine Partnerin in die ebenerdig liegende Wohnung. Marzinzick hat auch inzwischen ein Auto, in dem er Elfi Rust mit ihrem Rollstuhl auf Ausflüge mitnehmen kann. „Man darf den Kopf nicht in den Sand stecken“, weiß Dieter Marzinzick und bekräftigt: „Wenn man die Flügel hängen lässt, dann macht der Partner das auch.“