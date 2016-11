Mehr Geld in der reformierten Kirchenkasse

epd Emden. Dieser Umstand sei aufgrund der positiven Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen kein Problem. Damit sei aber nicht auf Dauer zu rechnen. Das Kirchenparlament beriet bei seiner am Freitag zu Ende gegangenen Tagung zudem ein Positionspapier zum Thema Frieden.

Mit rund 31 Millionen Euro lägen die Kirchensteuereinnahmen trotz sinkender Mitgliederzahlen weit über den Steuereinnahmen der 1990er Jahre, sagte Johr. Das habe vor allem mit dem gestiegenen Einkommensniveau in Deutschland zu tun. Für 2015 verzeichnete die reformierte Kirche ein Einnahmeplus von rund fünf Millionen Euro.

Für das kommende Jahr stellten die Synodalen der Diakonie und den Gemeinden der reformierten Kirche jeweils eine halbe Million Euro als Rücklagen zur Verfügung. Diese könnten etwa für die Arbeit mit Flüchtlingen und die Kirchenmusik verwendet werden, hieß es. Für verschiedene Projekte im Reformationsjubiläumsjahr 2017 genehmigten sie 120.000 Euro.

Wie im vergangenen Jahr fließen 100.000 Euro an die Emder Johannes-a-Lasco-Bibliothek. Die für den reformierten Protestantismus bedeutende Bibliothek finanziert ihren laufenden Betrieb über die Zinsausschüttungen einer Stiftung. Aufgrund der niedrigen Zinsen wird dort in den kommenden Jahren zusätzliches Geld benötigt. Für eine Ausstellung, die die Bibliothek anlässlich des Reformationsjubiläums in Kooperation mit dem Landesmuseum Emden plant, erhält sie einen weiteren Zuschuss von 50.000 Euro. Mit 25.000 Euro fördert die reformierte Kirche im kommenden Jahr das Organeum im ostfriesischen Weener, eine Einrichtung zur Förderung der Orgelkultur.

Weniger Kirchenaustritte

Die Zahl der Kirchenaustritte sinke 2016 wieder langsamer als in den Vorjahren, sagte Johr. Nachdem 2014 und 2015 etwa 1100 und 1300 Menschen die Kirche verlassen hätten, seien es im ersten Halbjahr 2016 nur rund 400 Menschen gewesen. Seit 1970 habe sich die Zahl der Kirchenmitglieder um etwa 23 Prozent verringert. Sie läge aber deutlich höher, wenn sich in den vergangenen Jahren nicht die Kirchengemeinden in Braunschweig, Göttingen und Hamburg der Landeskirche angeschlossen hätten.

Die Synode beauftragte den Ausschuss für Friedensfragen damit, ihr Diskussionspapier mit den Anregungen der Synodalen zu überarbeiten. Das Positionspapier war am Donnerstag beraten worden. Es soll später den Gemeinden vorgelegt werden. Mit ihm will sich die reformierte Kirche in die aktuelle Debatte um den richtigen Weg zu einem dauerhaften und belastbaren Frieden positionieren. Bei der Frühjahrstagung wollen die Delegierten das Thema wieder aufgreifen. In unsicheren Zeiten blickten viele Menschen auf die Christen und die Kirchen, „weil sie erwarten, von uns etwas zu hören, was ihnen Orientierung gibt“, sagte Kirchenpräsident Martin Heimbucher.

Zur Evangelisch-reformierten Kirche mit Sitz in Leer gehören rund 177.000 Mitglieder in insgesamt 145 Gemeinden.