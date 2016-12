Mehrere Verletzte bei Bruchlandung von Militärmaschine in Russland

dpa Jakutsk. Bei einer Bruchlandung eines Militärflugzeugs sind im Osten Russlands mehrere Menschen verletzt worden. Berichte mit unterschiedlichen Angaben über Tote hatten zunächst für Verwirrung gesorgt. „Alle Passagiere und Crew-Mitglieder leben“, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. 16 Verletzte seien in einem kritischen Zustand. An Bord waren 32 Militärangehörige und sieben Crew-Mitarbeiter. Das Transportflugzeug musste nahe dem sibirischen Tiksi notlanden. Die genaue Ursache war zunächst unklar.