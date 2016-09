„Meile“: LCN rechnet mit mehr als 2000 Läufern

gn Nordhorn. Zur 30. „Meile“ am kommenden Sonnabend in der Nordhorner Innenstadt erwartet der Leichtathletik Club Nordhorn mehr als 2000 Teilnehmer. Nach dem Ende der Frist für Online-Anmeldungen liegen für die sieben Läufe insgesamt 1909 Anmeldungen vor, davon 1237 für die vier Schülerläufe. Da erfahrungsgemäß am Freitag, 9. September, von 17 bis 19 Uhr und am Veranstaltungstag bis 40 Minuten vor dem jeweiligen Start noch Nachmeldungen kommen werden, rechnen die Veranstalter mit mehr als 2000 aktiven Sportlerinnen und Sportlern. „Wir werden uns als Veranstalter mit den vielen Helferinnen und Helfern schon mal warm anziehen müssen, um alles organisatorisch bewältigen zu können“, erklärt Helmut Smemann von der EDV-Erfassung zu diesem Rekordergebnis.

Neben der Rekordteilnehmerzahl für die vier Schülerläufe meldeten sich überraschend und erfreulich für den LCN viele Teilnehmer zum erstmals angebotenen zwei Kilometer langen Einsteigerlauf und dem ebenfalls zwei Kilometer langen Jedermannlauf mit insgesamt 60 Personen an.

Der erste ein Kilometer lange Lauf mit über 300 Schülerinnen beginnt um 14 Uhr am Startplatz an der Lingener Straße, zum zehn Kilometer langen Hauptlauf, der Nordhorner Meile, wird um 17 Uhr vom Bürgermeister Thomas Berling gestartet.

Neben dem sportlichen Teil bietet der LCN auf dem Stadtplatz ein umfangreiches Rahmenprogramm; die Zuschauer dürfen sich auf Musik, Stelzenzauberer, Schminkstand für Kinder, Unterhaltung, Informationen und Versorgungsmöglichkeiten freuen.