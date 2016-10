Merkel empfängt Putin in Berlin - „Keine Wunder erwarten“

dpa Berlin. Erstmals seit Beginn der Ukraine-Krise vor mehr als zwei Jahren empfängt Kanzlerin Angela Merkel den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Berlin. Zusammen mit den Staatschefs der Ukraine und Frankreichs nimmt Putin morgen Abend an einem Gipfeltreffen zum Friedensprozess in der Ost-Ukraine teil. Merkel und François Hollande wollen mit ihm aber auch über die eskalierende Gewalt in Syrien sprechen. Die Kanzlerin dämpfte die Erwartungen aber vorsorglich. Man dürfe von dem Treffen keine Wunder erwarten.