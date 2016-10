Merkel empfängt Putin zu Ukraine-Gipfel in Berlin

dpa Berlin. Erstmals seit Beginn der Ukraine-Krise wird Kanzlerin Angela Merkel den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Berlin empfangen. Putin werde morgen zusammen mit den Staatschefs der Ukraine und Frankreichs an einem Gipfeltreffen teilnehmen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Einen für Mittwoch geplanten Besuch in Paris hatte Putin vergangene Woche überraschend abgesagt. Als Grund nannte Kremlsprecher Dmitri Peskow mehrere Programmpunkte, die von Seiten der französischen Gastgeber gestrichen worden seien.