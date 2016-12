Merkel: Pflegekräfte müssen besser bezahlt werden

dpa Berlin. Pflegekräfte in Deutschland werden nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht ausreichend bezahlt. Merkel sagte in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft: „Die Bezahlung ist immer noch so, dass viele sagen: Das ist nicht ausreichend - und das kann ich auch verstehen.“ Sie zollte Menschen, die sich für diesen Beruf entscheiden, „große Anerkennung“ und unterstrich: „Wir geben jetzt sowohl für die ambulante Pflege als auch für die stationäre Pflege mehr Geld aus, und wir wollen auch den Personalschlüssel verbessern.“