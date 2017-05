Merkel: Rot-Grün macht Politik auf Pump in NRW

dpa Aachen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der rot-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen „Politik auf Pump“ vorgeworfen. Die Neuverschuldung Nordrhein-Westfalens sei höher als die Verschuldung aller anderen Bundesländer zusammen, sagte Merkel einen Tag vor der Landtagswahl bei der Schlusskundgebung ihrer Partei in Aachen. Bei der Wahl am Sonntag stünden Schulden, Wirtschaft, Bildung, Innere Sicherheit und Infrastruktur zur Abstimmung. „Die CDU macht ein anderes Angebot als die rot-grüne Landesregierung“, sagte Merkel und rief die Menschen auf, zur Wahl zu gehen.