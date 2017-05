Merkel ruft nach NRW-Erfolg zu Einigkeit im Bundestagswahlkampf auf

dpa Berlin. CDU-Chefin Angela Merkel hat ihre Partei nach den Erfolgen in Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Schleswig-Holstein zur gemeinsamen Kraftanstrengung für einen Sieg bei der Bundestagswahl aufgerufen. Das sagte die Kanzlerin nach Sitzungen der CDU-Führungsgremien. CDU-Wahlsieger Armin Laschet kann die bisherige rot-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen entweder mit einem schwarz-gelben Bündnis oder einer großen Koalition mit der SPD ablösen. Bei seinem gemeinsamen Auftritt mit Merkel betonte er, er gehe ohne Vorfestlegung in die Regierungsbildung.