Merkel sieht Grenzschutz als Schlüssel bei Flüchtlingsverteilung

dpa Luxemburg. Kanzlerin Angela Merkel sieht eine bessere Sicherung der EU-Außengrenzen als Voraussetzung für eine „fairere Verteilung“ von Flüchtlingen in Europa. Die Weichen dafür müssten beim kommenden EU-Gipfel Anfang Februar in der maltesischen Hauptstadt Valletta gestellt werden, sagte sie in Luxemburg nach einem Treffen mit dem luxemburgischen Regierungschef Xavier Bettel. Sie mahnte zugleich zu Geduld angesichts der Weigerung vieler EU-Regierungen, Flüchtlinge aufzunehmen. Dies sei nicht das erste europäische Projekt, das länger als anderthalb Jahre brauche.