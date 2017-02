Merkel weist eigene Fehler in Spionageaffäre zurück

Mehr aus diesem Ressort

Der Anschlag auf einen Sufi-Schrein in Pakistan ist der jüngste in einer ganze Serie. Mindestens 80 Menschen kommen ums Leben. Mehrere darauf folgende Razzien gegen Verdächtige eskalieren. mehr...

Ein eher ungemütlicher Auftakt in München: Verteidigungsministerin von der Leyen warnt die Trump-Regierung deutlich vor Alleingängen. Ob die Botschaft ankommt? mehr...

Wenn sich die Außenminister der mächtigsten Staaten der Welt treffen, geht es seit Jahren immer auch um den Bürgerkrieg in Syrien. In Bonn saß nun erstmals ein Vertreter der neuen US-Regierung mit am Tisch. mehr...