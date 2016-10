Merkel zieht positives Fazit der Ukraine-Gespräche mit Putin

dpa Berlin. Kanzlerin Angela Merkel hat ein grundsätzlich positives Fazit der stundenlangen Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über einen Friedensfahrplan für die Ost-Ukraine gezogen. Der Abend habe gezeigt, wie wichtig es gewesen sei, den direkten Gesprächskanal auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs mit Putin wieder zu eröffnen, sagte Merkel am frühen Morgen im Kanzleramt in Berlin. Der Fortschritt des Tages sei, sich auf einen Fahrplan geeinigt zu haben, der im früheren Lösungspaket von Minsk noch nicht so detailliert angelegt gewesen sei.