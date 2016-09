Messe als „Meilenstein für die eigene Karriere“

Entscheidungshilfen bei der Berufswahl, Infos über das Ausbildungsangebot und Transparenz für Berufseinsteiger und für qualifizierte Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt: Das will die Messe „Arbeitswelten“ in Nordhorn bieten.

Nordhorn. In Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises will die Agentur „zengamedia“ aus Nordhorn in der kommenden Woche an drei Messetagen wieder ein breites Angebot garantieren. Auch in diesem Jahr hat die Stadt Nordhorn die ideelle Trägerschaft der Messe übernommen. Gemeinsam erwartet man am 8. und 9. sowie am 11. September „einen weiteren, durchschlagenden Erfolg“. Ihre Premiere feierte die Messe „Arbeitswelten“ im Jahr 2013 in der „Alten Weberei“. Dank der guten Resonanz von allen Seiten geht die Veranstaltung nun im September 2016 bereits zum vierten Mal über die Bühne, teilen die Veranstalter mit.

Während die Grafschafter Messe für Ausbildung und Beruf an zwei Tagen nur Schulen und Schülern offensteht, kann sie am Abschlusstag von der Öffentlichkeit besucht werden: Am Donnerstag, 8. September, und am Freitag, 9. September, richtet sie sich jeweils von 9 Uhr bis 13 Uhr an die Klassen der allgemeinbildenden Schulen. Am Wahlsonntag, 11. September, kann die Messe bei freiem Eintritt von 11 Uhr bis 17 Uhr von der Allgemeinheit besucht werden. Dann werden die Angebote auch auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeweitet.

Die Messe setzt an der Frage an, vor der viele Schüler am Ende ihrer Schulzeit stehen: Welchen Beruf soll ich wählen? „Mit der stetig zunehmenden Auswahl an Möglichkeiten wächst oftmals auch die Unsicherheit“, wissen die Messeveranstalter von der Marketing- und Eventagentur „zengamida“ und sie empfehlen, sich rechtzeitig Gedanken zu machen und sich näher über Berufsfelder und mögliche Ausbildungsstätten zu informieren. Dazu seien Job- und Ausbildungsmessen wie die Grafschafter „Arbeitswelten“ eine ideale Plattform. Denn es „werden nicht nur Kontakte geknüpft, sondern auch Netzwerke gepflegt und wichtige Meilensteine für die eigene Karriere“ gelegt: „Mit ein bisschen Glück trifft man hier vielleicht sogar seinen zukünftigen Arbeitgeber.“

Dazu erwartet die Besucher eine Vielzahl von Ausstellern aus der Region. Unternehmen, Schulen und Ausbildungsstätten wollen an ihren Ständen zu unterschiedlichsten Ausbildungs- und Berufsbildern informieren. Wer will, kann so hautnah mit Anbietern aus allen Branchen ins Gespräch kommen und bereits erste Kontakte knüpfen.

Wieder will die Messe „Arbeitswelten“ mehr als eine reine Job-Börse sein. Die Veranstalter setzen neben den beiden inhaltlichen Schwerpunkten Ausbildung und Beruf auch auf ein Informations- und Vortragsprogramm für Berufsein- und -umsteiger sowie für Arbeitssuchende. Hier geht es um Themen wie etwa Arbeitsrecht, die Vorstellung neuer Berufsfelder und Ausbildungsmöglichkeiten sowie Informationen rund um das Thema Umschulung. Außerdem bieten die Aussteller an ihren Ständen individuelle Aktionen und Angebote für Interessierte an.

„Mit einem auf die regionalen Bedürfnisse abgestimmten Veranstaltungskonzept wird hier ein Forum zur Förderung der Kommunikation zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern geschaffen“, versprechen die Veranstalter. Die 40 Aussteller kommen aus den verschiedensten Branchen. So sind Betriebe aus Industrie, Handwerk, Hotellerie und Pflegewesen vertreten, aber auch viele weiterführende Bildungseinrichtungen wie Schulen und Hochschulen.

Rund 40 Aussteller und kostenlose Fachvorträge am 11. September

Aussteller: Agentur für Arbeit Nordhorn, Amtsgericht Nordhorn, AOK – Die Gesundheitskasse, Backhaus Kinder- und Jugendhilfe GbR, Barmer GEK, Berufsbildende Schulen Gesundheit und Soziales, bekuplast GmbH, Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems, Bentheimer Eisenbahn AG, Bentheimer Stahl- und Hallenbau GmbH & Co. KG, Bildungswerk der Grafschafter Wirtschaft e.V., bnn Bäderbetriebe Nordhorn/Niedergrafschaft GmbH, BTZ des Handwerks GmbH, Karrierecenter der Bundeswehr Hannover | Karriereberatung Cloppenburg, CE-PE-WELLKISTEN GmbH + Co. KG, Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Grafschaft Bentheim e.V. (DRK), Emsland-Service GmbH, ENO telecom GmbH, EUREGIO-KLINIK, Ev. Krankenhausverein e.V. Emlichheim – BFS Altenpflege, GBS Gewerblich Berufsbildende Schulen; Grafschafter Nachrichten GmbH & Co. KG; Grafschafter Volksbank eG; Georg Utz GmbH; Hansa Seniorenzentren II GmbH | Wohnstift am Vechtesee; Hochschule Osnabrück, Fakultät Management, Kultur und Technik – Campus Lingen; Hotel am Stadtring, In-Side-Hotel Nordhorn, KBS Kaufmännisch Berufsbildende Schulen, Klasmann-Deilmann GmbH, Kraftverkehr Emsland, Kreishandwerkerschaft Grafschaft Bentheim, KRONE – Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG, Landkreis Grafschaft Bentheim Personal und Organisation, Landkreis Grafschaft Bentheim Fachkräfte-Servicestelle, Lebenshilfe Nordhorn gGmbH, Mundus Bergknecht GmbH + Co. KG, Neuenhauser Maschinenbau GmbH, nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH, Oldenburgische Landesbank AG, Pier99, Private Handelsschule Middendorf, Pro-Aktiv-Center Grafschaft Bentheim, pro tec service GmbH, pro tec metallbau GmbH, Reinert-Ritz GmbH, Reisebüro Berndt GmbH, Rigterink Logistik GmbH & Co. KG, Riverside Hotel Nordhorn, Rosink GmbH + Co. Maschinenfabrik, Rosink GmbH Ladenbau, Bank- und Objekteinrichtungen, RKW SE, S.I.R. Betriebsgesellschaft mbH, Stadt Nordhorn Haupt- und Personalamt, STRABAG AG | Direktion Nordwest Bereich Nordhorn, Techniker Krankenkasse, Wachstumsregion Ems-Achse e.V., Werkstätten GmbH, Wirtschaftsvereinigung der Grafschaft Bentheim.

Fachvorträge: Auch am Messesonntag werden kostenlose Vorträge angeboten:

11.30 – 12 Uhr: „Sooo zufrieden – Altenpflegeausbildung mit Qualität“, Morena Meyerink, Hansa Wohnstift am Vechtesee;

12 Uhr – 13 Uhr: „Duales Studium am Campus Lingen – Balance zwischen Theorie und Praxis“, Hendrik Ahuis, Hochschule Osnabrück;

14 – 15 Uhr: „Ausbildungen Gesundheits-und Kranken-Kinderkrankenpflege“, Alfred Kramer, Lehrer für Pflegeberufe;

15 – 16 Uhr: „Ausbildungspraxis und Freiwilligendienste in der Lebenshilfe Nordhorn gGmbH“, Heike Stegink, Lebenshilfe gGmbH.