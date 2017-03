Messerstecher von Ringe muss in Psychiatrie

Der 65-Jährige, der im August 2016 einem 40-Jährigen ein Messer in den Hals gestochen hatte, ist am Montag vom Landgericht freigesprochen worden. Er wird jedoch in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Osnabrück/Ringe. Der Vorsitzende Richter begründete das Urteil am Montag im Landgericht Osnabrück mit der Gefährlichkeit des Niedergrafschafters. Während der Tat sei der 65-Jährige stark betrunken gewesen und habe seit längerer Zeit unter Wahnvorstellungen gelitten. Bei der Attacke habe der Angeklagte keine Kontrolle über sich gehabt. Aufgrund mangelnder Schuldfähigkeit folgte der Freispruch in allen Anklagepunkten – auch wenn kein Zweifel daran besteht, dass er im August vergangenen Jahres an einem Angelteich in Ringe einem 40-Jährigen ein Messer in den Hals gestochen hatte.

Wie am Montag bekannt wurde, geht der psychiatrische Gutachter davon aus, dass sich eine ähnliche Tat jederzeit wiederholen kann. „Ein äußerer Anlass ist dazu nicht notwendig und es könnte jeden treffen“, zitierte der Richter den Sachverständigen in der Urteilsbegründung. Zum Schutz der Allgemeinheit ordnete das Gericht deshalb eine Unterbringung in einer Psychiatrie an. Damit schloss sich die Kammer dem Antrag von Staatsanwaltschaft und Nebenklage an. Der Verteidiger hatte in seinem Plädoyer hingegen gefordert, dass der 65-Jährige unter strengen Auflagen nach Hause zurückkehren könne. Dort solle er mit der Unterstützung eines Bewährungshelfers und vollständiger Alkoholabstinenz psychiatrisch behandelt werden. Der Richter wies dies zurück. Der Täter sei uneinsichtig. Er hätte bereits nach einem Klinikaufenthalt 2014 den ärztlichen Rat, mit dem Trinken aufzuhören, ignoriert und ohne Absprache Medikamente zur Behandlung seiner psychischen Krankheit abgesetzt.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am Dienstag in den Grafschafter Nachrichten – hier auch im E-Paper.