Messerstecherei: Zeugen mit Erinnerungslücken

kno Nordhorn / Osnabrück. In der Nacht vom 22. auf den 23. Juli 2016 soll es auf der Lingener Torbrücke in Nordhorn zu einem Streit unter jungen Russlanddeutschen gekommen sein. Erst hagelte es Schläge, dann kam ein Messer zum Einsatz. In Folge eines Stiches wurde ein Mann schwer verletzt. Eine Gruppe von Männern verfolgte den Angreifer, und nördlich der Vechte bewarf sich die Gruppe, darunter auch der Schwerverletzte mit Mülleimern und einem Gullydeckel. Erst jetzt bemerkte der Angegriffene seine Stichverletzung, er schleppte sich noch zur Vechtebrücke zurück, wo er zusammenbrach.

So ungefähr dürfte sich das Tatgeschehen abgespielt haben. Aber aus den verschiedenen Zeugenaussagen ergibt sich ein diffuses Bild. Während am ersten Verhandlungstag das Opfer die Tatvorwürfe gegen den Angeklagten bestätigt, liefern am zweiten Tag seine drei Freunde ein Konglomerat aus seltsamen Erinnerungslücken, anfänglichen Falschaussagen und Widersprüchen.

Falschaussagen

Ein 23-Jähriger gibt an, man habe zu sich zu sechst am Abend bei ihm getroffen und gemeinsam getrunken, dann sei man gegen 24 Uhr in die Stadt aufgebrochen. Auf der Vechtebrücke habe er aus dem Abstand einen Streit gesehen. Worum es dabei ging und wer daran beteiligt war, wisse er nicht. Er sei zu diesem Zeitpunkt so stark betrunken gewesen, dass er sich an nichts mehr erinnern könne.

Doch das lässt der erfahrene Richter der 6. Großen Strafkammer nicht gelten. Er hält dem jungen Mann Stück für Stück die Aussage bei der Polizei in Nordhorn vor: „Haben Sie denn damals die Unwahrheit gesagt?“ – „Kann sein, dass ich was Falsches gesagt habe.“

Alles dreht sich um den Einsatz des Messers durch den Angeklagten. In der polizeilichen Vernehmung hatte der Zeuge ganz klar angegeben, dass er gesehen habe, dass der 35-Jährige mit einem Messer herumgefuchtelt habe. Auf entsprechende Nachfrage erwidert der Zeuge nun: „Keine Ahnung.“ – „Kann mich nicht erinnern.“ – „Messer habe ich keins gesehen.“ Komischerweise kann er sich an die Würfe der Mülltonnen und eines Gullydeckels doch erinnern.

Die Staatsanwältin fragt klipp und klar: „Sind Sie vor diesem Prozess wegen Ihrer heutigen Aussage angesprochen worden?“ Der Zeuge druckst herum und antwortet kleinlaut: „Nein.“ Darauf droht die Staatsanwältin: „Ich werde ein Ermittlungsverfahren gegen Sie einleiten.“

Widersprüche

Auch der zweite Zeuge kann sich anfänglich an nichts erinnern, war angeblich zur Tatzeit stark betrunken. Dann räumt er ein, dass es bei dem Streit mit Angeklagten auf der Brücke um ein ausgeliehenes Konsolenspiel ging, das dieser noch nicht zurückgegeben habe. „Gab es eine Schubserei?“ – „Nein.“ – „Bei der Polizei haben Sie was anderes gesagt.“ – „Kann sein.“ – „Gab es eine Schubserei?“ – „Vielleicht.“ – „Gab es eine?“ – „Ja.“ – Aber ein Messer habe er nicht gesehen. Auf keinen Fall.

„Sind Sie vor dem Verfahren angesprochen worden?“ „Nein.“ Und wenig später: „Mir passiert schon nichts.“ Der Richter weist ihn auf seine Wahrheitspflicht hin: „Demnächst sitzen Sie hier auf der Anklagebank.“ Doch von einem Messer will der Zeuge immer noch nichts wissen. – Bei der Polizei hatte er sogar klare Angaben zur Farbe und Klingenlänge gemacht. – Irgendwann räumt er vor Gericht ein, dass der Angeklagte etwas in der Hand gehabt habe. Das sei aber kein Messer gewesen: „Es war eckig und schwarz.“ – „Und das ragte aus der Hand?“ – „Nein, es war in der Hand.“ – „Wie konnten Sie es denn sehen?“ – „Ich konnte es eigentlich nicht sehen, weil ich hinter meinem Freund stand.“ – Wenig später hat sich der Zeuge so weit in Widersprüche verwickelt, dass er die Existenz des Messers zugibt und sich sogar erinnern kann, dass der Angeklagte es weggeworfen habe, als die Polizei auf der Bildfläche erschien. Mit den Worten: „Da haben Sie ja gerade noch die Kurve gekratzt“, wird dieser Zeuge entlassen.

Erinnerungslücken

Auch der dritte Zeuge, ein Freund der beiden ersten, aber auch des Angeklagten, hat plötzliche Erinnerungslücken. Zwar kann er sich an Einzelheiten des Abends erinnern, aber als es um den Einsatz des Messers gegen seinen Freund geht, setzt die Erinnerung aus.