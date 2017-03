Metallbauer/in

gn Nordhorn. Ines Haase ist eine junge Frau in einem typischen Männerberuf. Die Gildehauserin arbeitet im dritten Ausbildungsjahr als Metallbauerin bei der Firma Nüssler Werbung GmbH an der Alfred-Mozer-Straße. In ihrer Berufsschulklasse ist sie die einzige junge Frau. Ihr Abteilungsleiter Torsten Heinze ist von ihren Fähigkeiten überzeugt und traut ihr zu, später einmal die Meisterprüfung zu machen. „Sie ist jetzt im dritten Ausbildungsjahr und arbeitet selbstständig“, lobt er seine Nachwuchskraft.

Auf dem Hof ihres Vaters hat Ines schon frühzeitig handwerklich gearbeitet und im Umgang mit Werkzeug und Metall Erfahrung gesammelt. „Ich muss immer etwas zwischen den Fingern haben“, sagt sie über sich selbst. Ursprünglich wollte sie in die Orthopädie-Technik, auf Anraten der Arbeitsagentur machte sie zunächst ein Praktikum als Metallbauerin. Nach ihrer Bewerbung lud sie die Firma Nüssler zu Probearbeitstagen ein. „Da hinterließ sie einen sehr guten Eindruck. Man sah sofort, dass sie nicht zum ersten Mal Werkzeug in der Hand hat“, erinnert sich Torsten Heinze.

In ihrem Arbeitsalltag baut Ines Unterkonstruktionen für Leuchtreklamen. Um Entwurf und Zeichnung umzusetzen, muss sie bohren, schweißen, nieten oder sägen. Hauptsächlich arbeitet sie mit Aluminium, weil es leicht ist und trotzdem Stabilität hat. Aluminiumbeschichtete Elemente mit einem Stahlkern und Edelstahl kommen ebenfalls zum Einsatz. Den erforderlichen Schweißkurs hat Ines im BTZ absolviert. Manchmal muss Ines Haase zum Kunden, wenn die Leuchtreklame vor Ort installiert wird.

Wenn sie ihre Schwester in Hannover besucht und durch die Innenstadt geht, fallen ihr sofort Leuchtreklamen auf, die sie selbst gemacht hat und ist stolz, wenn sie gut aussehen. Sie beäugt kritisch die Produkte der Mitbewerber. „Berufskrankheit“, nennt Thorsten Heinze dieses Verhalten.

Nach dem Ende ihrer Ausbildung hat Ines, so schätzt es Torsten Heinze ein, gute Chancen auf eine Übernahme. Fachkräfte in dieser Branche werden gesucht.

