Mindestens zwölf Tote bei Bootsunglück in Thailand

dpa Bangkok. Bei einem Bootsunglück in Thailand sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen und 20 weitere verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte das mit mehr als 100 Passagieren besetzte Boot auf dem Fluss Chao Phraya mit einem Brückenpfeiler und kenterte. Das Unglück ereignete sich demnach in der zentralthailändischen Provinz Ayutthaya, rund 70 Kilometer nördlich von Bangkok. An Bord seien vor allem muslimische Pilger auf dem Weg zu einem religiösen Fest gewesen.