Mit dem BCN jetzt auch barrierefrei aufs Wasser

„Bisher konnten nur zwei behindertengerechte Tretboote angeschafft werden, da es nur einen Hersteller für diese Tretboote gibt“, erklärte der 1. Vorsitzende. Dazu seien die Boote mit einem Stückpreis von 6500 Euro doppelt so teuer in der Anschaffung wie ein normalgetriebenes Tretboot. Demnächst soll auch eine Hebebühne in Betrieb gehen, die auch Rollstuhlfahrern den Einstieg in die Tretboote ermöglicht.

Norbert Jörgens bedankte sich im Namen der Sparkasse beim BCN für das Engagement und machte deutlich, dass man mit der Geldspende der Region etwas zurückgeben möchte und helfen will Nordhorn voranzubringen. „Die Anschaffung ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Runderneuerung der Tretboote“, beurteilt Mathias Finke die aktuelle Investition.

Mathias Finke, 1. Vorsitzender des BCN, sowie der Abteilungsleiter der BCN-Tretbootflottille, Joachim Zelek, dankten der Sparkasse Nordhorn für die schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit. „Nach der Idee am Anfang des Jahres, war das Anfrageverfahren bei der Sparkasse innerhalb von Wochen erledigt“, freute sich Mathias Finke.

„Damit wird das Motto der Wasserstadt für mehr Menschen spürbar“, betonte Sparkassenvorstand Norbert Jörgens bei der Inbetriebnahme der neuen Tretboote am Mittwoch.

Nordhorn. Die Anschaffung 24 neuer Tretboote vergangene Woche durch den Bootsclub Nordhorn (BCN) war ein großer Schritt in der Erneuerung der Tretbootabteilung. Um auch Menschen mit einer Beeinträchtigung die Möglichkeit zugeben, die Vechtestadt vom Wasser aus zu erkunden, hat der BCN erstmals auch zwei Tretboote erworben, die mit einer Handkurbel angetrieben werden. Gefördert wurde die Anschaffung durch die Sparkasse Nordhorn mit einer Geldspende von über 5000 Euro.

Menschen mit einer Behinderung soll die Erkundung der Wasserstadt Nordhorn ab sofort erleichtert werden: Der Bootsclub bietet zwei Tretboote mit Handkurbeln an.

