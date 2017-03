Mit deutschen Tickets in Niederlanden einchecken

gn Gronau/Enschede. In Kürze werden deutsche Fahrscheine mit Reiseziel Niederlande mit einem individuellen Barcode versehen, womit Reisende an niederländischen Bahnhöfen ein- und auschecken können. Dank der Änderung können deutsche Zugreisende einfacher in die Niederlande einreisen. Bislang mussten die Bahnfahrer mit einem DB-Ticket einen befristeten Barcode einholen, um die Barriereschranken an den Bahnhöfen passieren zu können. Es ist geplant, dass die Fahrscheine der Deutschen Bahn aus Automaten ab April mit dem neuen Barcode versehen werden. Ab Juni sollen alle Tickets aus mobilen Fahrscheinautomaten mit dem Code bedruckt sein.