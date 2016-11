Mit drei Punkten ins Heimspiel gegen Celle

Eishockey-Verbandsligist EC Nordhorn setzte sich am Sonnabend beim TuS Harsefeld mit 6:4 durch. Am Sonntag geht‘s schon weiter: Um 18 Uhr sind die Celler „Oilers“ zu Gast in der Eissporthalle.

Nordhorn. Vierter Sieg im vierten Saisonspiel, doch diesmal war es nicht eine so klare Angelegenheit wie in den Partien zuvor: Die Eishockeyspieler des EC Nordhorn gewannen am Sonnabend bei den „Tigers“ des TuS Harsefeld mit 6:4 (2:2, 1:2, 1:2). Am Sonntag um 18 Uhr steht schon das nächste Spiel an: In der heimischen Eissporthalle sind die Celler „Oilers“ zu Gast.

Nach einer schnellen 2:0-Führung lagen die Nordhorner gegen Harsefeld kurz nach der ersten Drittelpause sogar mit 2:3 zurück, dann aber drehten sie zwischen der 38. und 39. Minute erneut die Partie. Die Tore für die Nordhorner schossen Anton Gluchich (3), Mikhai Berezhnoi, JJ Kalawarny und Christian Synowiec, der in der 57. Minute mit dem 6:4 für die Vorentscheidung sorgte.

In Harsefeld stand Marek Hanisz im Tor, dafür steht am Sonntag im Heimspiel Maik Holzke zwischen den Pfosten. Die Celler „Oilers“ sollen nach den Informationen, die Niere vorliegen, einige erfahrenere Spieler in ihren Reihen haben. Neben der Laufbereitschaft erwartet der Nordhorner Coach daher auch, dass seine Mannschaft den Puck schnell spielt – frei nach dem alten Motto: „Die Scheibe ist der schnellste Mann.“